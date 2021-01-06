Учащиеся 60 школ региона 11 января выйдут из дистанционки и сядут за парты

87% школ области обучать детей будут в традиционном формате. В 3 четверти за парты сядут 34,5 тысячи учеников из 416 школ. Это на 60 больше, чем во 2 четверти. В них меньше 300 детей. Если больше, обучение будет дистанционным. Таких школ в регионе чуть больше 60. В основном они в райцентрах и Петропавловске.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Изменения коснутся школьников 5, 9, 11 классов. А именно: учащиеся 5, 9, 11 классов по заявлению родителей будут учиться в дежурных классах. Если ученики 5-х классов будут обучаться, как и школьники начального звена, то учащиеся 9 и 11 классов будут обучаться в комбинированном формате в режиме шестидневной рабочей недели.

70% основных предметов, таких как алгебра, геометрия, физика, химия проходить будут в стенах школы. Остальные 30% — дистанционно. Уже составили примерное расписание уроков. Не запрещаются дополнительные индивидуальные занятия в группах до 5 человек.

Также с 11 января разрешат деятельность пришкольных интернатов. В них, кстати, организуют питание. А вот будет ли оно в общеобразовательных школах, пока неизвестно. Это решат на заседании межведомственной комиссии. Отдельно руководитель управления образования остановилась на организации учебного процесса в колледжах.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Во втором семестре текущего учебного года занятия для студентов 1 курса будут проводиться в комбинированной форме и в штатном режиме с соблюдением санитарных норм согласно методическим рекомендациям. В штатном режиме для обучающихся 1 курсов проводятся дисциплины (модули), вынесенные на промежуточную, итоговую аттестацию (экзамен) и дисциплины (модули) в зависимости от специфики и содержания рабочих учебных планов и программ.

Учебные заведения сами решают, какие дисциплины проходить будут в штатном режиме, в какие в дистанционном.

Айгерим Мукашева