Считаные дни остались до выборов депутатов в Мажилис Парламента

Выборы

20:44 6 Января 2021

Напомним, в соответствии с указом Президента РК от 21 октября 2020 г  выборы назначены на 10 января текущего года. В регионе определены 15 территориальных и 650 участковых комиссий. Для их представителей провели более 130 обучающих семинаров.

Специалисты напоминают, те, кто не смогут прийти 10 января на избирательный участок, могут написать заявление на участие в голосовании на дому. Всего в списках от 5 партий, участвующих в выборах, 469 кандидатов.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— 15 списков предоставлено от партии «Nur Otan», 9 — от народно-демократической партии «Ауыл», 5 — от демократической партии «Казахстан Ақ жол», 15 -от партии «Адал» и 6 -от Народной партии Казахстана. В маслихат области предоставлены списки 4 партийных организаций, в маслихат города Петропавловска списки 3 партий и в маслихаты районов предоставлено 43 списка. Всего в списки избирателей включены 399 375 избирателей.

 

 

 

Анастасия Остертак

Читайте также

Нуротановцы побывали в селе Соколовка, Кызылжырского района
Кандидаты в депутаты от партии «Nur otan» побывали в с.Долматово
Оптимизация городских маршрутов, итоги года и новый Дворец спорта
Поддержка малого и среднего бизнеса, решение острых социальных проблем
Представители партии «Адал» хотят повысить минимальную заработную плату
А.Казановский: Постройка точечных многоэтажек приносит неудобства
Плохие дороги, безработица, низкие зарпалаты
Нуротановцы встретились с жителями с.Кладбинка
Акция «От двери к двери» продолжается в Петропавловске
Нуротановцы встретились с сотрудниками товарищества «Фабрика рекламы»
Нуротановцы рассказали о своей предвыборной работе с населением
На заводе многопрофильного оборудования побывали кандидаты в депутаты