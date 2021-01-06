Считаные дни остались до выборов депутатов в Мажилис Парламента

Напомним, в соответствии с указом Президента РК от 21 октября 2020 г выборы назначены на 10 января текущего года. В регионе определены 15 территориальных и 650 участковых комиссий. Для их представителей провели более 130 обучающих семинаров.

Специалисты напоминают, те, кто не смогут прийти 10 января на избирательный участок, могут написать заявление на участие в голосовании на дому. Всего в списках от 5 партий, участвующих в выборах, 469 кандидатов.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— 15 списков предоставлено от партии «Nur Otan», 9 — от народно-демократической партии «Ауыл», 5 — от демократической партии «Казахстан Ақ жол», 15 -от партии «Адал» и 6 -от Народной партии Казахстана. В маслихат области предоставлены списки 4 партийных организаций, в маслихат города Петропавловска списки 3 партий и в маслихаты районов предоставлено 43 списка. Всего в списки избирателей включены 399 375 избирателей.

Анастасия Остертак