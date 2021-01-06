Программу по утилизации старых авто возобновят в СК

Сдать на переработку автолюбители смогут как легковушки, так и большегрузы, автобусы, а ещё сельхозтехнику. Из-за изменения размера МРП в новом 2021-ом выручить за «утиль» возможно от 210 до 630 тысяч тенге наличными или получить скидочный сертификат на покупку нового авто.

Сумма выплат будет зависеть от комплектации и вида транспортного средства. Пункт сбора в нашем городе находится по адресу Жамбыла, 249.

Жомарт Рахымжан, представитель ТОО «Оператор РОП», г.Нур-Султан:

— Если раньше за реализацию старых легковых автомобилей выдавалось 200 тыс. тенге, то сейчас, это сумма- 210 тыс. тенге. В ближайшее время начнём принимать и сельхозтехнику. Об этом мы сообщим в ближайшее время.

Анжелика Сычева