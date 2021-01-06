Представители партии «Адал» хотят повысить минимальную заработную плату

До 60 тысяч тенге партийцы хотят повысить минимальную заработную плату, стипендию студентов и прожиточный минимум. Последний сейчас составляет более 32, 5 тысяч тенге. А что касается жилья, то у партийцев много предложений, как сделать его доступней для социально уязвимых слоёв населения.

Дмитрий Шледевиц, председатель СКОФ ОО «Политическая партия ADAL»:

— Предоставление бесплатного жилья многодетным матерям от 7 и более детей. Также предоставление ипотечного сертификата на 20% от стоимости жилья — это всё для уязвимых слоёв населения.

Особое внимание в своей предвыборной программе они уделяют поддержке предпринимательства. В период пандемии многие субъекты бизнеса оказались в тяжёлой финансовой ситуации. Поэтому партийцы предлагают ввести мораторий на повышение налогов до 2025 года, а также выдвинули идею снижения процентной ставки для открытия своего дела до 6%.

Дмитрий Шледевиц, председатель СКОФ ОО «Политическая партия ADAL»:

— Когда социальные проблемы будут решены, то только потом мы можем идти выше и ставить задачи по типу «войти в тройку развитых стран». Это всё возможно только после того, как мы улучшим благосостояние нашего населения. Мы не можем ставить большие цели, если у нас нет твёрдой основы в государстве.

От партии «ADAL» свои кандидатуры выдвинули 34 человека, четверо хотят быть в рядах депутатов областного маслихата, трое — городского и 27 — районных. Сейчас активисты проводят встречи с североказахстанцами.

Айгерим Муканова