Представители Народной партии Казахстана намерены снизить пенсионный возраст

Самое важное для них — улучшить благосостояние народа. Для этого в своей предвыборной программе члены партии расписали 10 приоритетных задач. Они затронули все сферы жизнедеятельности. Бесплатное не только среднее, но и высшее образование, а также обеспечение населения доступным жильём. Это позволит уменьшить отток населения.

Сергей Мартемьянов, первый секретарь СКОФ «Народная Партия Казахстана»:

— Молодёжь должна получать, если даже и ипотечный кредит, то со ставкой не выше одного процента. Чтобы люди понимали, что они будут работать и приобретут жильё по его практической себестоимости. В нашей программе большое внимание уделяется людям пожилого возраста. Мы говорим об обеспечении защищённой старости.

А если быть точнее, то предлагают снизить пенсионный возраст до 60 лет для мужчин и женщин. А для работающих людей старше 55 лет можно и уменьшить рабочий график с сохранением заработной платы. Всего в нашем регионе от Народной Партии Казахстана выдвинули 23 кандидатуры, 14 из них хотят занять кресло депутатов в районных маслихатах, трое — в городском, а остальные — в нижней палате парламента страны.

Сергей Мартемьянов, первый секретарь СКОФ «Народная Партия Казахстана»:

— Нужно ввести прогрессивное налогообложение. Люди, зарабатывающие больше, должны больше отдавать в государственную казну. Для того чтобы эти деньги перенаправлены на поддержку тех социальных групп, которые нуждаются в помощи государства.

Члены Народной Партии Казахстана особое внимание уделяют людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Например, в период пандемии они раздавали продуктовые наборы, также с 2016 года их фондом «Шапагат» регулярно оказывается помощь малоимущим и многодетным семьям.

Айгерим Муканова