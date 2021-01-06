Поддержка малого и среднего бизнеса, решение острых социальных проблем

«Перемены неизбежны» — главный лозунг партии «AQ JOL», политический курс которой направлен на социальное благополучие населения. В период пандемии карантин и ограничительные меры нанесли серьезный урон экономике страны.

Большой удар на себя принял малый и средний бизнес. Многим предпринимателям в это непростое время пришлось «выживать», а некоторые , и вовсе, сворачивали бизнес. Акжоловцы разработали ряд решений, которые помогут выйти из кризиса.

Евгений Кинцель, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «AQ JOL»:

— Наша партия выступает за проведение налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса вплоть для полной платежеспособности после эпидемии. Предлагаем отменить налоги для микробизнеса и самозанятых. Мы за то, чтобы предпринимателей прекратили наказывать за экономические преступления. Наша партия выступает за то, чтобы государство в отношении предпринимателей действовало честно, чтобы все обязательства выполнялись.

Качественная медицина доступна каждому. Партийцы «AQ JOLа» считают, если казахстанцы платят налог в фонд обязательного медицинского страхования, то и получать медицинские услуги, соответственно, они должны без особых проблем. А еще они выступают за то, чтобы молодые семьи не нуждались в жилье.

Евгений Кинцель, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «AQ JOL»:

— Наша партия всегда выступала за предоставления жилья молодым. Пусть это будет не очень большое, но дешевое жилье. Желательно, если государство будет предоставлять его бесплатно. Эти тезисы не просто партия выступает на словах, а говорила об этом в стенах парламента.

Всего от партии ««AQ JOL»» свои кандидатуры выдвинули 16 человек. 4 из них баллотируются в областной маслихат, остальные — в районные.

Абай Альжанов