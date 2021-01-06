Партия «Ауыл» представляет свою модель дальнейшего развития страны

«Голос села должен быть услышан»- таков слоган партии «Ауыл». В её предвыборной программе на ближайшее время представители сделали ставку на пяти основных приоритетах.

Среди которых — забота о благосостоянии населения, выяснение причин бедственного положения деревень, решение проблем в них. По словам председателя партии, начать стоит со своего отношения к обустройству жизни на селе.

Темиргали Абильмажинов, председатель СКОФ народно-демократической партии «Ауыл»:

— Основная проблема в дефиците рабочих в селах. Сегодня мы можем создать всё, чтобы село жило, но проблема в том, что туда никто не хочет ехать. Сегодня нет одной комплексной программы, которая бы решала все вопросы жителей села.

Для развития села существует много программ. Но проблема в том, что их курируют разные организации. Партийцы предлагают объединить существующие в одну. Таким образом, будет легче вести контроль за проделанной работой.

Темиргали Абильмажинов, председатель СКОФ народно-демократической партии «Ауыл»:

— Государство выделяет немалые деньги. Но за ними нет никакого контроля. Куда доходят, доходят ли они. И поэтому пока все политические партии не подключатся к этой работе, пока не будет прозрачности, результата не будет.

За месяц кандидаты партии «Ауыл» посетили около 500 населенных пунктов. Разъяснили свои предвыборные программы, раздали листовки, побеседовали с местными жителями. Всего за партию выдвинули 36 кандидатов, большая часть из них баллотируются в районные маслихаты.

Жанель Бисенбаева