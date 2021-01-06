Памятка для детей и родителей

Предупреждён — значит вооружён! Пожарные продолжают проводить профилактические рейды по частному сектору. Под пристальным вниманием социально уязвимые слои населения: многодетные и малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды.

Основная цель рейдов — не допустить фактов нарушения правил пожарной безопасности в отопительный период, рассказать людям о правилах эксплуатации печного отопления, как разжигать и как хранить топливо. Для закрепления огнеборцы раздают горожанам специальные памятки .

Жанат Жумажанов, главный специалист УЧС г.Петропавловска:

— При топке, при использовании дров, угля и легковоспламеняющихся материалов всё нужно хранить только на расстоянии 1,5 метров, также запрещается сушить какие-то вещи , обувь , также необходимо обращать внимание на трещины, на состояние самого печного отопления. Если имеются какие-то трещины, чтобы устранять их, нужно решить эту проблему сразу.

Анжелика Сычева