Члены предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили СКО

Чтобы обеспечить страну основными продовольственными товарами собственного производства, к 2025 году планируется увеличить объём валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, производительность труда — в 2,5 раза, экспорт — в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%.

Геннадий Зенченко, кандидат в депутаты Мажилиса РК от партии «Nur Otan»:

— Нурсултан Абишевич всегда говорил: «Северяне-аграрии — это мой фундамент, на который всегда могу опереться». И мы поддерживаем из года в год. Мы должны доказать это.

Более 40% казахстанцев проживают на селе. В рамках инициированного Елбасы проекта «Ауыл — Ел бесігі» партия будет и дальше создавать условия для максимальной реализации потенциала села, улучшения условий жизни.

Бауыржан Байбек, руководитель предвыборного штаба партии «Nur Otan»:

— 21 трлн тенге за ближайшие 5 лет будет инвестировано в экономику. Что будет сделано? 65 тысяч постоянных рабочих мест. 142 села, 115 тысяч сельчан будут обеспечены качественной питьевой водой. 1,6 млн квадратных метров жилья.

Об улучшении условий жизни на селе Бауыржан Байбек говорил и в Бесколе на встрече с семьями, переехавшими регион в рамках госпрограммы «Енбек».

Бауыржан Байбек, руководитель предвыборного штаба партии «Nur Otan»:

— Необходимо создавать благоприятные условия для трудовой миграции граждан внутри страны, особенно в приграничные населенные пункты. В рамках нашей предвыборной программы мы поддержим семьи, переезжающие из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. При этом молодым специалистам, прибывающим по программе «С дипломом в село», будут выделяться льготные кредиты на приобретение жилья.

На уровне регионов также разработают программы по решению жилищных проблем молодых семей. По всей стране ежегодно активными формами занятости охватят до 700 тысяч человек.

Также в этот день в Петропавловске представители предвыборного штаба провели несколько встреч, в том числе с женщинами, которые воспитывают детей с особыми потребностями. «Nur Otan» обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций, отметили партийцы.

Айгерим Мукашева