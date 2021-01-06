18 тысяч кубов ламинированной фанеры в год будут производить в СК

Ещё 2 года назад на этом месте было заброшенное здание. Теперь здесь фанерный комбинат, аналога которому нет в Казахстане. В 2019-ом пустующую территорию выкупили турецкие инвесторы. Здание привели в порядок: заменили старые коммуникации на новые, приобрели новейшую технику.

Стоимость проекта оценивается в сумму более 2 млрд тенге. Осуществить его удалось во многом благодаря поддержке нацкомпании «KAZAKH INVEST».

Данияр Шалабаев, региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по СКО:

— Наша компания создана для привлечения и сопровождения иностранных проектов РК. Наша компания помогла заключить инвестору контракт с Министерством иностранных дел. Он позволил инвестору воспользоваться господдержки, а именно освобождения от налогов на ввоз оборудования.

Фанерный комбинат планирует выпускать до 18 тысяч кубометров готовой продукции в год. В перспективе этот показатель увеличат до 27 тысяч. Для выполнения такой нелёгкой, но вполне реалистичной цели потребуется 30 тысяч кубометров березы в год.

Директор комбината Огузхан Челик уверяет, североказахстанские леса при производстве ламинированной фанеры не пострадают. Более того, ни один грамм оставшегося дерева не уйдет на свалку. Отходы отправят на производство электроэнергии.

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— В СКО государство дает квоту на вырубку леса 800 тысяч кубов в год. Мы используем 30 тысяч кубов. Тем более, мы ничего не рубим, лес мы покупаем у лесопользователей.

Рабочие вакансии на предприятии получили 150 человек. Продукцию комбинат планирует поставлять в Турцию, Узбекистан и в европейские страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Наравне с привлечением отечественных инвесторов мы работаем над привлечением иностранных. Для этого мы создаем все условия. Доказательство этому цифры. За 11 месяцев объем внешних инвестиций вырос на 36%. Всего в область привлечено более226 миллиардов тенге, с 15 % приростом по области.

Сейчас большую часть ламинированной фанеры в нашу страну завозят из-за границы, это около 90 тысяч кубометров продукции. Запуск нового комбината позволит закрыть потребность в этом стройматериале по всему Казахстану до 30 процентов.

Абай Альжанов