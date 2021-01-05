В период с 28 декабря по 4 января в СКО произошло 23 пожара

Одно из возгораний произошло за несколько часов до боя курантов. 31 декабря в начале восьмого вечера загорелись бутики в магазине «Караван», расположенном на первом этаже пятиэтажного дома по улице Назарбаева. 246. Общая площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Была эвакуация 120 граждан, в том числе 25 детей. После эвакуации этих людей распределили по автобусам. После ликвидации пожара все жители вернулись в свои дома.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Из-за неисправности электричества вызывали пожарных в этот же день и жители двухэтажного дома по улице Коминтерна. Там огонь распространился более чем на 20 квадратных метрах.

Жертв и пострадавших, к счастью, тоже не было. Первые три дня Нового года у огнеборцев проходили в штатном режиме. Степени пожаров были разные. Горели и пристройки на придомовых участках. Еще один из случаев произошел 4 января.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— 4 января по улице Нурсултана Назарабаева в 2этажном жилом доме на втором этаже произошло возгорание мусора в кухонном и прихожей на площади 15 квадратных метров. В результате непотушенной сигареты все это загорелось.

Судя по фото, квартира больше напоминает свалку. Как и почему всё это оказалось внутри помещения, выясняется. Благодаря оперативным действиям спасателей большого масштаба трагедии удалось избежать. В ЧП никто не пострадал. В отношении хозяйки квартиры составлен административный протокол.

Анжелика Сычева