Сельчане региона обратились к К.Аксакалову с просьбой решить их проблемы

Переехала с юга страны на север, открыла прибыльный бизнес и сейчас помогает другим переселившимся освоиться на новом месте. Маржан Валиева — успешная бизнесвумен. На селе она открыла десяток объектов.

А в 2019 году построила 7 домов в Тайыншинском районе и три в Жамбылском. Это жильё для переселенцев. В рамках госпрограммы налогом дома не облагаются. Однако, в конце 2020-го Маржан выставили внушительный счёт.

Маржан Валиева, директор ИП «Валиева»:

— Нужно заплатить 1,5 млн тенге налогов за дома в Тайыншинском районе и ещё 600 тысяч за те, что в Жамбылском. Думаю, что это наша вина. Скорее всего, мы неправильно оформили документы. Немного неграмотно сделали.

Акимы двух районов, в прошлом налоговики, и руководитель департамента госдоходов долго рассуждали, что могло пойти не так. После череды терминов стало понятно, человеку без специального образования здесь не разобраться. Вот и Маржан не знает, что делать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Наша обязанность — помочь предпринимателю. Маржан приехала в СКО, развивает сёла, строит дома. Причём хорошие. Лично ездил и видел их. На это местные мужчины даже не смогли отважиться. Надо было доступно объяснить ей, что и как сделать. Бизнесу надо помогать. Конечно, не нарушая закон.

Помощи просит и Маулет Айтмаганбетов из села Кайрат Уалихановского района. Есть несколько инвесторов, которые хотят развивать в районе животноводство. Нужна помощь в поиске свободных земель. Этим займётся районный акимат.

Волнует земельный вопрос и жителей села Золотая Нива, что в районе Магжана Жумабаева. Люди не получают выплаты за паи, жители не могут выйти из состава ТОО, судятся уже год. После рассказа Николая Кинцеля становится понятно, страсти в селе кипят нешуточные.

Споры между сельчанами и аграрием затянулись. В ход идут и подделанные подписи, и покойники в листе регистрации на общем собрании, а потом и вовсе решение собрания признали недействительным, рассказывает Николай Кинцель. Да и аграрий, по его словам, урожай собирает скудный.

Николай Кинцель, житель с.Золотая Нива, района М.Жумабаева:

— Он собрал менее 1 ц/га. Григорьевские поля сеются 8 лет. На территории Золотой Нивы он тоже многие поля запустил. Я вам видео сбрасывал. 31-е поле он собрал 60-70 тонн зерна всего. Он туда посеял больше, чем взял.

Но, такое чувство, будто с сельчанами говорит один бизнесмен, а с акимом района — другой. Последнему Амоев сообщает, что компенсацию получить может любой пайщик.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— На сегодняшний день порядка 90 человек этих паёв не получило. Со слов Амоева, директора и бухгалтера, проблем с выдачей паёв нет. Кто обращается, тем он выдаёт. Он говорит, к нему не обращались.

И после речи Кайрата Омарова только один вопрос. Почему люди должны бегать и просить положенные им выплаты. Сельчане доверили земли и правда на их стороне, отмечает Кумар Аксакалов. Отдавать за паи — обязанность агрария.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вот бухгалтера нет, заведующий складом ушёл. Либо он должен был предупредить. Проблем типа нет. Они сами не успели. Это их проблема. Хотя ключи от всего этого у него в руках. Немедленно всё это выдать. Что это такое? Это вам замечание вместе с акимом сельского округа. И не надо идти на поводу у руководителя предприятия.

Чем дольше разбирались, тем интереснее вырисовывалась картина. Выяснили, что 97% доли владения у Амоева. Это за счёт далеко не новой техники и имущества. А 30 тысяч га земель оценили в «копейки», которые дали только 3%.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Здесь нужно разбираться гораздо глубже. Создать комиссию, чтобы проверить все документы, насколько они правильно оформлены, законно оформлены. Насколько действия районных властей соответствуют требованиям.

Этим займётся аппарат акима области. Обращались к Кумару Аксакалову и с предложениями. У Евгения Щербатова есть проект по оптимизации расходов областного бюджета. Как и на чём можно сэкономить, он будет обсуждать с руководителем управления финансов.

Айгерим Мукашева