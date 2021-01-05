Предвыборная агитационная работа партии «Nur Otan» в разгаре

Предвыборная агитационная работа партии «Nur Otan» продолжалась и в новогодние выходные. Кандидаты в депутаты встретились с жильцами дома по адресу Гоголя,13. Они ознакомили избирателей с работой партии и презентовали свои предвыборные программы.

Расширение тротуаров, благоустройство детских площадок, проблема подачи тепла. Вопросов и просьб у жителей много. Бауыржан Абдрахманов переехал в эту пятиэтажку полтора года назад. И уже успел столкнуться с рядом проблем.

Бауыржан Абдрахманов, житель г. Петропавловска:

— Вот знаете, небольшой дождь пройдет, и сразу лужа большая. Когда родители ведут своих детей в школу, им приходится выходить на проезжую часть. Я вот сам вожу ребенка.

Это только один из наболевших вопросов жильцов дома. Кандидаты ведущей партии заявили, что учтут все просьбы и помогут найти решение.

Есжан Оразалин, кандидат в депутаты Мажилиса РК от партии «Nur Otan»:

— Сегодня мы встретились с жильцами по улице Гоголя, 13. В основном проблемы одни и те же. Это асфальтирование дорог, детские сады, тепло. Также будет продолжаться согласно графику, который утвержден акиматом города. Будет продолжаться асфальтирование, строительство детских площадок, будут проводить отопление, ремонт старых домов. Вся работа будет продолжаться согласно программе «Двор Петропавловска». Это все будет выполняться.

Вопросы, которые сегодня поднимают жильцы домов, повлияют на дальнейшую стратегию уже разработанных планов. По словам кандидатов, жалобы рассмотрят и внесут изменения уже в этом году.

Жанель Бисенбаева