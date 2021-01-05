Г.Зенченко: Нур Отан-партия власти

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Nur Otan» Геннадий Зенченко в селе Смирново встретился с работника центра обслуживания населения. В разговоре с аккайынцами он обсудил текущие дела. Специалисты рассказали кандидату, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане. Некоторые из них Геннадий Зенченко взял на заметку. Говорили, конечно, и о предстоящих выборах.

Геннадий Зенченко,кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Nur Otan»:

— Мы должны активно прийти 10, проголосовать за партию, почему? Потому что главное наше достижение — это мир. Будет мир, можно и строить, и разводить, и усовершенствовать. Мы все всегда вместе жили, и это наша сила.

После кандидата в депутаты посетил районный филиал партии «Nur Otan».

Геннадий Зенченко, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Nur Otan»:

— Программа была составлена чисто со всеми регионами, везде же опрос. Как жить дальше, кому, что не хватает, и вот на основании этого всего была составлена предвыборная программа за 5 лет, чтобы это было проработано и выполнено. Второе, Нур Отан-партия власти, соответственно, это финансовая поддержка. Встретимся через 5 лет, вы скажите, что 70% из этой программы будет выполнено и это будет другая жизнь.

Всего в этот день кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от лидирующей партии страны провел 30 встреч в Аккайынском районе. В программе поездки было и посещение избирателей на дому.

Анжелика Сычева