Кандидаты в депутаты партии «Nur Otan» встретились с заводчанами

Слесарь-сборщик Адиль Сапаргалиев на предприятии работает с ноября текущего года. Молодого специалиста условия труда на заводе устраивают. Нормированный рабочий график, хороший, дружный коллектив и соответствующий объем работы.

Единственное, парню, как и любому трудящемуся, хотелось бы повыше заработную плату. О ней говорили кандидаты ведущей партии «Nur Otan» на встрече с заводчанами.

Адиль Сапаргалиев, слесарь-сборщик АО «Завод им. С. М. Кирова»:

— Во время агитации затронули важные темы, которые важны для молодежи — трудоустройство, доступное жилье, программа «Диплом в деревне», например, там подъемные приличные. Заработная плата на заводе вот на 25% повышается.

По словам кандидатов, повысится она с начала Нового года. Средняя зарплата у заводчан составит 200 тысяч тенге.

Серик Ахметбеков, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Завод имени Кирова успешно развивается. Если взять объемы по сравнению с прошлыми годами, то в этом сумма выпускаемой продукции составит порядка 18 млрд тенге. Это серьезный рывок. Прежде всего за счет гражданской продукции. Заводчане почувствуют это прежде всего, когда у них увеличится заработная плата.

Задали вопросы, обсудили и предложили пути их решения. Помимо этого, сотрудников завода ознакомили с приоритетными задачами партии. Реализовать их нуротановцы планируют в ближайшие 5 лет.

Жанель Бисенбаева