Формат проведения предвыборной кампании отличается от предыдущей

Выборы

9:15 2 Января 2021

Дистанционный формат проведения выборов стал особенностью 2020 года, говорит политолог Сергей Могунов. Партия «Nur Otan» сейчас знакомит североказахстанцев со своей программой.

В ней расписаны семь направлений развития региона. Экономически устойчивый, комфортный, социально ориентированный и безопасный регион, область с богатой историей и культурой, местные госорганы, работающие по принципу «слышащего государства». Именно таким видят нуротановцы Северный Казахстан.

Сергей Могунов, политолог:

— Главная задача каждого депутата — это достойно представлять интересы своего избирателя. В данном случае, если мы говорим о депутатах районного или областного маслихата, то человек, который стал депутатом ни в коем случае не должен забывать о своих обещаниях. Транслировать все предложения граждан в стенах того органа, в котором он будет избран депутатом.

Предвыборная гонка, считает политолог, покажет сильнейших. А определят победителей жители. От голоса каждого казахстанца зависит то, как они будут жить в ближайшие пять лет.

Сергей Могунов, политолог:

— Некоторыми представителями активно распространяются разговоры о том, что выборы ничего не решают. Но могу сказать, что только человек, который не обладает критическим мышлением может в это поверить. В Конституции Казахстана прописано, что каждый гражданин РК обладает избирательным правом.

Воспользоваться этой возможностью каждый сможет 10 января.

 

 

Айгерим Муканова

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