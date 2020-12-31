Представители служб экстренного реагирования встретят Новый год на работе

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Просмотр «Иронии судьбы», поздравление Президента в полночь, семейные посиделки за новогодним столом. Это первые ассоциации, связанные с самой волшебной ночью года. Большинство из нас встретят наступающий 2021-ый с родными и близкими. Но есть люди, которые по долгу службы во время боя курантов будут обязаны находиться на рабочем месте. Это медики, полицейские, пожарные и сотрудники других служб экстренного реагирования.

Это ЦОУ. За тишиной и спокойствием североказахстанцев следят больше 50-ти камер видеонаблюдения. В городской суете нужен зоркий глаз, дабы заметить подозрительные моменты или даже преступления, говорят специалисты.

А самую высокую активность жители областного центра проявляют именно в праздничные дни. Поэтому наряду с сотрудниками ЦОУ начеку будут и стражи порядка. Единственное, что здесь напоминает о грядущем Новом годе, так это декоративные ёлочки и бесконечные звонки.

Звонки на горячую линию поступают ежеминутно. Если в будни количество звонков порядка 500, то в праздничные дни их в два раза больше. Максим Чернявский работает в органах внутренних дел почти 20 лет. Признается, что Новый год в кругу своих коллег встречает не в первый раз.

Максим Чернявский, оперативный дежурный управления оперативного планирования ДВД СКО:

— В основном новогодние праздники проходят спокойно. В данное время на усиленный вариант несения службы переходят все сотрудники. Для того чтобы жители и гости нашей области смогли встретить праздник спокойно. Хотелось бы поздравить жителей области с Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья.

Петарды, фейерверки или непогода. В праздничные дни во всеоружии и спасатели. Звонки на номер «101» в новогодние праздники поступают чаще, чем обычно. Виктор Держанский работает в оперативно-спасательном отряде больше 16-ти лет. Часто дежурил в праздничные дни. Для спасателей они ничем не отличаются от обычных, — говорит Виктор.

Виктор Держанский, руководитель спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда СПЧ№2:

— Мы к этому уже привыкли, так как не первый год работаем. Часто попадаются дежурства на новогоднюю ночь. С близкими созваниваемся по телефону, а на работе, если есть время устраиваем чаепитие.

Вместе с полицейскими и спасателями Новый год будут встречать и врачи. Вот им в новогоднюю ночь, точно будет не до веселья. Анна Дегтярева — фельдшер выездной бригады уже 8 лет. За это время лишь укрепилась во мнении, что с выбором профессии не ошиблась. А к высоким трудовым нагрузкам уже привыкла.

Анна Дегтярева, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

— Я бы не сказала, что у нас увеличилось количество вызовов. Так, часть ушло в поликлинику, то есть, 4 категория ушла. А мы ездим по оставшимся трем. Но, они более сложные, чем четвертая. Неоднократно, мы работали и в Новый год и в женский праздник.

Помимо экстренных служб, в новогоднюю ночь будет работать и наш телеканал. Видеоинженеры будут следить за эфиром.

Алишер Ашимов