На заводе многопрофильного оборудования побывали кандидаты в депутаты

Завод многопрофильного оборудования начал свою деятельность более 20 лет назад. Сегодня предприятие считается одним из крупнейших в области. Он в числе основных отечественных производителей бурового оборудования для разведки и добычи полезных ископаемых.

Сейчас на заводе трудятся более 200 человек. С ними встретились накануне Нового года кандидаты в депутаты от ведущей партии страны. Они разъяснили основные пункты предвыборной кампании.

Алла Писаренко, кандидат в депутаты городского маслихата от партии»Nur Otan»:

— На сегодняшний день партия совместно с государством делает все, чтобы наши заводы открывались, чтобы создавались рабочие места, чтобы увеличивался заработок и, естественно, партия осуществляет контроль за всем этим. И еще хочется сказать, что в нашем городе оживают предприятия, большое количество рабочих мест появляются, люди начинают зарабатывать.

В целом в предвыборной программе партии «Nur Otan» представлены 7 приоритетных направлении по развитию Петропавловска. Главное, они ориентированы на то, чтобы создать экономически устойчивый и комфортный, социально ориентированный, культурный и безопасный город.

Анжелика Сычева