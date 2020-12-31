МТРК исполнил мечту 11-летнего Владислава Тюрина из с.Боголюбово

Анатолий Тюрин, житель с.Боголюбово, Кызылжарский район:

— Вы даете мощный импульс патриотизма. Молодому поколению вы помогаете выбирать себя, свою профессию. Старшему поколению вы показываете, что государство думает о них и заботится.

Анатолий Тюрин смотрит МТРК с момента его открытия. Своему выбору не изменяет уже больше 22 лет. Североказахстанец рассказал, что все эти годы наблюдал за тем, как канал рос и развивался. Как менялось его оформление, становились лучше технические возможности, приходили новые корреспонденты и ведущие.

На глазах Анатолия менялись целые поколения журналистов. Постепенно его интерес к информационному контенту МТРК начали разделять дети. Сначала дочь, а затем сын — Владислав.

Владислав Тюрин, житель с.Боголюбово, Кызылжарский район:

— Мне больше всего нравится наблюдать за спортом. У вас самые свежие и интересные новости. Я смотрю с раннего детства.

Юный зритель МТРК в некоторых новостных и праздничных материалах видел, как устроен, канал изнутри. Но этого Владиславу, который мечтает в будущем стать журналистом, было недостаточно. Огромное желание и интерес к профессии помогли ему оказаться в стенах любимого телеканала.

Больше всего он хотел побывать в той части МТРК, где текст, видео и звук, как пазлы, кропотливо собираются специалистами воедино, и получается сюжет. К монтажу Владислав неравнодушен. Этот процесс его захватывает.

Владислав Тюрин, житель с. Боголюбово, Кызылжарский район:

— Я решил открыть свой канал, сделал это примерно в 9 лет. Я снимаю игры, иногда на телефон, иногда на компьютере. Монтирую через приложение на нем. Смотрел различные видеоролики, иногда друзья помогали, иногда родители.

В общем, сейчас, Владислав в свои 11-ть сам себе «режиссер». За помощью ни к кому не обращается, изредка на просторах интернета ищет интересные идеи для своего ютюб-канала, чтобы привлечь новых подписчиков.

Владислав Тюрин, житель с. Боголюбово, Кызылжарский район:

— Раньше у меня видео от силы набирали по 20-30 просмотров. Сейчас по 60-80-10. Разница есть. До Нового года у меня цель 65 подписчиков и примерно 2 тыс просмотров. А так на следующий год цель набрать 100 подписчиков.

Студия, где записываются большинство программ МТРК и ведутся новости, второе по важности место, где Владислав очень хотел побывать. Техника, десяток проводов, профессиональное освещение. Раздолье для любого мальчишки. А еще возможность попробовать себя в профессии-мечты.

Владислав Тюрин, житель с. Боголюбово, Кызылжарский район:

— Поздравляю всех североказахстанцев с наступающим Новым годом! Верьте в свои мечты и они обязательно сбудутся.

Дарья Пышмынцева