Какие подарки дарят североказахстанцы друг другу в Новый год

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Декабрьские дни наполнены предпраздничными хлопотами. И здесь важным становится поиск новогодних подарков для родных и любимых. Приготовить их к волшебному празднику — задание важное и ответственное, которое не стоит откладывать на потом. Но, если вы все же не определились с выбором презента, тогда мы постараемся вам в этом помочь.

В новогоднюю ночь волшебства ждут все ребятишки. Проверить, что принёс под ёлочку Дед Мороз, побегут и те, кто только научился ходить, и даже представляющие себя уже взрослыми подростки. Каждый из них надеется получить именно то, о чем так долго мечтал.

Предугадать желание ребенка — задача не из простых. А если спросить напрямую, не удастся сделать сюрприз. В таком случае продавцы детских отделов советуют подбирать презент не только для развлечений, но и для развития. Это могут быть настольные игры, конструкторы и различные пазлы-мозаики.

Светлана Семинулина, продавец-консультант:

— Вот такой конструктор. В нем более 300 деталей. Собирается, конечно, тяжеловато, это для детей с 6 лет. Но здесь интерес в том, что ты это все собрал, поставил и будет стоять как аксессуар. Средняя цена конструктора идет от 3 тысяч и выше.

Маленьким принцессам угодить труднее. Помимо функциональности, здесь важен и цвет игрушки. Яркие куклы- беспроигрышный вариант подарка. Родителям советуют ориентироваться на их популярность. Большинство девочек смотрят ютуб-обзоры на детских каналах. Именно оттуда они узнают о новинках и мечтают, чтобы хотя бы одна из них заняла место на игровой полке.

Светлана Семинулина, продавец-консультант:

— Девочки сейчас увлекаются куклами ЛОЛ. Девочкам это очень нравится. То, что может быть внутри- это кукла, аксессуары, всё, что с ними связано. Они могут быть в автобусах, в капсулах большого размера.

Несмотря на сложность выбора и огромный ассортимент, многие североказахстанцы уже определились с подарком.

Казахстанцы:

— Я стараюсь выбрать что-то своим внукам, их у меня трое. Каждый со своими интересами, поэтому хочется угодить. Не только конфетки, но и чтобы игрушка была.

— А что Вы выбрали?

— Я уже много чего купила, но вот для внучки я выбрала доктора.

— Мы уже купили подарки, какие им надо. Вот еще сладкий подарок покупаем.

— Внучке выбрала подарок. Еще есть племянница. И вот я соберу подарки, добавлю фруктов и будет радость детям.

Определиться с подарком для представительниц прекрасной половины человечества ничуть не легче. С косметикой, тем более, декоративной, предугадать смогут не все. Да и крема для ухода в глазах мужчин выглядят одинаково. Хотя здесь нужно обязательно учесть бренд, качество и тип кожи девушки. Но способ удивить дам всё же есть. Один из беспроигрышных вариантов- аксессуары.

Марина Головина, продавец:

— Девушки не любят постоянство. Они всегда любят что-то интересное, необычное, оригинальное. Поэтому когда приходит молодой человек и спрашивает, а что подарить мне своей девушке, мы тогда начинаем спрашивать, а какая она, а что она любит, а что она носит. Часто спрашиваем, есть ли у него фотография девушки, и мы потом к лицу начинаем подбирать. Есть девушки, которые любят минимализм, а есть, которые любят более крупные вещи.

Актуальный тренд — украшения, связанные с астрологией. Их чаще всего выбирают в подарок мамам. Марина Головина советует присмотреться к аксессуарам с камнями, которые совместимы со знаком зодиака. Их можно использовать не только в качестве изысканного украшения, но и талисмана.

Марина Головина-продавец:

— Когда надоедают ювелирные изделия, люди добираются до камней. Мамочкам подбирают камни для здоровья, мы подбираем камни по желанию. Подбор камней — это тоже своего рода искусство.

Мужчины, кстати, подарки любят ничуть не меньше женщин. В этом случае, как правило, все по стандарту: папе- пену для бритья, мужу, к примеру, — носки, туалетную воду, часы, а брату- новые наушники. А что если уйти от стереотипов и спросить у самих представителей сильного пола, чего бы хотели они?!

Казахстанцы:

— Сделанное своими руками что-нибудь, с душой. Например, собрать из фотографий подарок какой-нибудь хороший.

— Я бы хотел получить на Новый год часы.»

— Бритву «Джилет».

Как показал опрос, большинство всё же предпочитают традиционные презенты. В последнее время популярны вот такие универсальные боксы. Они подойдут как и для мужчин, так и для женщин. Содержимое может быть разным, в зависимости от цены и вкуса.

Екатерина Полицына, продавец:

— Нужно взять коробочку и наполнитель обычный. Положить термос, блокнот и можно подобрать новогоднюю открыточку. Вот как бы, средняя цена, и, кажется, любой будет рад.

Жанель Бисенбаева-корреспондент:

— Сувенир, портмоне или же открытка, сделанная своими руками. Стоит помнить, что любой подарок послужит приятным напоминанием о вас. Главное — дарить с любовью. Такой презент будет долго храниться не только на полке, но и в сердце человека.

Жанель Бисенбаева.