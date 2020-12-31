Какие перемены ждут казахстанцев в год металлического Быка

Оглянувшись и проанализировав все события високосного 2020-го, с уверенностью, можно сказать одно, год выдался поистине не простым , причем не только для казахстанцев, но и в целом для всех жителей планеты. Поэтому каждый из нас где-то глубоко в душе надеется, что грядущий радовать нас будет как можно чаще. 2021-й по восточному календарю — год металлического Быка.

Татьяна Калиновская, астропсихолог:

— 2021 год, когда необходимо нам всем максимально собрать в себе все силы и работать , открывать себе какие-то новые горизонты, открывать что-то в себе. Это время обучения, повышения квалификации, время саморазвития. Это год будет провоцировать нас развивать новые таланты, раскрывать навыки.

Вот такой расклад на год грядущий нам дали звезды. А что же говорят числа? Они тоже указывают на то, что год металлического быка будет годом глобальных перемен. На это чётко указывает число 5. Ведь именно под его влиянием находится 2021. 2020 шёл под вибрациями 4ки.

Нина Предеина, нумеролог:

— Если четверка более тяжелое число, мужская энергия, это такой вот закон, порядок, справедливость. А 5 — число воздушное, «5» легкая , все изменения будут происходить на легком уровне. И, конечно, кого-то может заставить вернуться к традициям, как и 2020.

По словам нумеролога, если и возникнут у людей какие-то сложности, то они будут незначительные и выпадут лишь на первую половину 2021. после этого ситуация стабилизируется. А какие надежды возлагают на год Быка североказахстанцы и верят ли они в магическую силу чисел?

Казахстанцы:

— Мы, наверное, верим, скорее всего , мы надеемся на лучшее.

Поскорее бы уже коронавирус прошел. Масочный режим отменился.

— С вопросом 00,10 Надеюсь, что будет такой. Год Крысы был нехорошим, надеюсь, год Быка будет хорошим, он всегда был после високосного хорошим.

— Я в нумерологию верю и еще больше хочется верить в позитивные прогнозы. Надеюсь ,год Быка нас не подведет и будет наполнен только хорошими моментами.

— Я в нумерологию не особо верю. Но, прогноз мне очень нравится. Наверное, я не ошибусь , если скажу, что все люди планеты ожидают окончание 2020. Очень хочется, чтобы в 2021 у всех все было хорошо.

Сбудутся ли предсказания астрологов и нумерологов на год грядущий, время покажет. Но верить и надеяться на лучшее вправе каждый. Пусть 2021 принесет в наши семьи побольше здоровья и благополучия.

Анжелика Сычева