Завершилась трёхлетняя реконструкция ж/д вокзала города Петропавловска

От старого здания вокзала остались лишь стены. Преображение железнодорожной гавани заметит каждый. Изменился не только фасад , на 800 квадратных метров увеличилась площадь залов ожидания, благодаря этому количество посадочных мест выросло в два раза — с трехсот до шестисот.

Находиться здесь и пассажирам, и посетителям теперь будет в разы комфортнее и приятней. Встать в очередь на кассу,сохранить свой багаж: эти услуги можно теперь получить через автомат. На первом этаже — сервисный центр, медицинский пункт и комната отдыха.

Строители старались сделать здание современным и просторным. В здании установили два эскалатора для подъёма на третий этаж, а также три лифта. Теперь пассажирам не придётся носить тяжёлые сумки. Раньше это приносило много неудобств.

Анатолий Храмцов, начальник Южноуральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»:

— Фактически если взять пиковый сезон, то тогда вокзал посещало две тысячи пассажиров. На сегодняшний день пропускная способность четыре тысячи человек.

Реконструкцию вокзала ждали долгие годы. Чтобы воплотить всё в реальность, велись переговоры с российской стороной. Но это того стоило, теперь железнодорожную гавань Северного Казахстана можно назвать одной из самых современных и комфортных.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Три года проводилась эта работа, наш вокзал — один из старейших в стране. Обрёл новое лицо, остались только стены от старого вокзала. Всё абсолютно поменялось. Современная система безопасности, обслуживание населения, он увеличился в объёмах. Наш вокзал отвечает всем современным требованиям.

Преобразилась в этом году и привокзальная площадь.Там постелили новый газон, восстановили фонтаны, обновили освещение, установили малые архитектурные формы.

Айгерим Муканова