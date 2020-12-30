С начала учебного года в СКО коронавирусом заболели 302 школьника

За последние сутки в СК зарегистрировали 58 случаев коронавирусной инфекции. 15 заболевших в Петропавловске, ещё 9 — в Кызылжарском районе, по 8 — в Айыртауском и имени Г.Мусрепова. Эпидситуация остаётся непростой, говорят санврачи.

СК всё ещё в «жёлтой» зоне, но уже заметно, что число заболевших постепенно уменьшается. Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, по которому школьники смогут вернуться за парты. Этот вопрос рассмотрели на региональной комиссии. Вот что решили.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— С 3 четверти 2020-2021 учебного года разрешено будет обучение в традиционном формате для городских и сельских школ с контингентом учащихся до 300 человек. При этом в классах должно быть не более 15 человек. Также разрешено обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 класс по заявлению родителей. Ранее было с 1 по 4 класс.

Ученики выпускных классов тоже вернутся в школы. 70% предметов будут проводить в штатном режиме. Остальные — в дистанционном. Комбинированное обучение поможет выпускникам лучше подготовиться к экзаменам и ЕНТ. Занятия будут проходить с соблюдением строгих мер санэпидбезопасности.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Не более 15 человек в классе с соблюдением дистанции. Принцип: один класс — один кабинет. Также принято решение, что со 2 семестра штатное обучение для студентов 1 курсов колледжей и высших учебных заведений. Сегодня постановление будет подписано и опубликовано.

Остальные ограничения сохраняются. Праздничный уикенд — не исключение. Главный санврач области призывает североказахстанцев встретить Новый год в узком семейном кругу. Чтобы праздник принёс только хорошие воспоминания, а не стал причиной массового заражения.

Последнее может случиться и на открытом воздухе, если не следовать правилам. Речь о горках. Катаясь на них, нельзя забывать о ношении масок и соблюдении дистанции.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Если взять горки, то самое опасное место — сама площадка. Когда на горку поднимаются. В этих местах нужно помнить, что нужно соблюдать социальную дистанцию, не толпиться. Данные требования касаются не только горок, но и катков. Катки не запрещены.

В отличие от проката коньков. Это риск инфицирования, говорит Арман Кушбасов. Кататься можно только со своим инвентарём.

Айгерим Мукашева