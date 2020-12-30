Помощь нуждающимся — один из главных приоритетов партии «Nur Otan»

Толепберген Тлегенов — заслуженный ветеран банковской сферы. Почти половину своей жизни он посвятил любимому делу. Трудовой стаж Толепбергена Баязитовича — 42 года, 25 из которых он проработал в должности руководителей финансовых организаций. По словам заслуженного экономиста Казахской ССР, с выбором специальности не раздумывал, пошёл по стопам отца, который тогда был успешным финансистом.

Толепберген Тлегенов, заслуженный экономист Казахской ССР:

— Семейная традиция. Отец у меня был отличником финансовой системы СССР. Я пошёл по его стопам, но стал банкиром. Это две разные специальности. У меня дочь, сноха в банковской системе.

В гости к заслуженному ветерану пришли партийцы «Nur Otana». Кандидаты в депутаты ознакомили мужчину со своей предвыборной программой и пожелали ему здоровья. Встречи с пенсионерами, многодетными и малообеспеченными семьями, сиротами, инвалидами. Помощь нуждающимся- один из главных приоритетов ведущей партии страны.

Дмитрий Колода, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Nur Otan»:

— В период пандемии наша партия из своих средств образовала стабилизационный фонд. Социально уязвимой категории граждан выплачивали по 50 тысяч тенге. В то время пенсионеры, инвалиды не могли самостоятельно сходить в магазины и купить товары. Под эгидой партии мы основали волонтёрство. Молодые ребята оказывали помощь таким людям, обеспечивали продовольствием.

Не бросать в беде в трудную минуту. Задать интересующий вопрос или обратиться за помощью в «Nur Otan» может каждый. Двери всегда открыты, говорят партийцы.

Абай Альжанов