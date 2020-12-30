Полицейские завершают год благотворительной акцией «Караван доброты»

Правоохранительные органы

19:26 30 Декабря 2020

Продукты, игрушки, детская одежда. В общем всё, что необходимо для семей, которые нуждаются в этой помощи. «Караван доброты», груженый подарками, ранним утром отправился дарить волшебство в каждый дом. Учитывая необходимость строго соблюдать санитарные нормы, стражи порядка ограничились передачей презентов. Но, все же у одной семьи побывали в гостях.

Мать, отец и пятеро детей лишились семейного очага в результате пожара. Сейчас они ютятся во времянке. Неравнодушные полицейские принесли и нарядили «зеленую красавицу», зажги гирлянду, подарили вещи и продукты первой необходимости. В общем, попытались создать праздничное настроение.

Сергей Погосский, заместитель начальника Штаба ДП СКО:

— У всех у нас есть свои дети и мы прекрасно знаем, как они ждут новогоднего чуда, праздника, сказки волшебства. Но, к сожалению, не у всех есть возможность организовать праздник, в силу разных причин. Есть хорошая мудрость, что чужих детей не бывает и действительно, когда видишь искреннюю радость в детских лицах, улыбки, сам становишься чуточку счастливее. Это просто бесценно.

 

 

Алишер Ашимов

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