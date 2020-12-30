Об изменениях в понятии «прожиточный минимум» рассказали североказахстанцам

Общество

18:59 30 Декабря 2020

Об изменениях в разделе «прожиточный минимум» для участников программ «Шанырак » и «Бакытты отбасы», а также ходе реализации жилья в 108 квартирном доме микрорайона «Жас Оркен» рассказали на брифинге специалисты Северо-Казахстанского филиала АО «Отбасы банк».

Что касается второго вопроса, 18 этажка сейчас находится на завершающем этапе строительства. Сдать в эксплуатацию её планируют в ближайшее время в рамках пилотного проекта «Шанырак «.

Распределять жилье будут согласно дате постановки на очередь. При этом заявление на участие в пуле можно подать на интернет-ресурсе банка baspana.kz. Отмечу, вкладчиками здесь являются очередники местных исполнительных органов.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— На сегодняшний день нашим филиалом принято уже 663 кредитных заявки на сумму свыше 7 млрд тенге, 657 из них уже одобрены Заявки принимались от очередников с 1986 по 2020 год. Наверняка многим из вас уже известно, что поменялась лестница доступности жилья.Касательно программы «Шанырак» прожиточный минимум раньше не должен был превышать 3,1 начиная с 2021 до 3,7 . Если учитывать увеличение прожиточного минимума , то теперь он не должен превышать 126,917 тенге

 

 

Анжелика Сычева

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