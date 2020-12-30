Нуротановцы рассказали о своей предвыборной работе с населением

Комфортный, социально ориентированный, экономически устойчивый, привлекательный для молодежи, безопасный. Таким североказахстанские представители ведущей партии страны видят родной регион.

За годы своей работы «Nur Otan» сделал многое, чтобы все выше перечисленные направления развития области постепенно становились реальностью, а не оставались просто «красивыми словами».

За оценкой проделанной работы партийцы всегда обращаются к населению. В последнее время кандидаты в депутаты городского и областного маслихатов от партии «Nur Otan» провели много встреч с североказахстанцами.

Владимир Бубенко, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Что касается вопросов, которые поднимают жители и г.Петропавловска и районов. Это и высокоскоростной интернет, улучшение дорог, вода непросто в село, а вода в каждый дом. Это в населенных пунктах. Что касается Петропавловска это развитие МСБ и строительство жилья.

Повышение заработной платы, покупка собственного жилья. Это мечты, которые есть у большинства североказахстанцев. Дмитрию Тетерину, как сироте, с квадратными метрами должно помочь государство.

Вот только когда, пока, трудно сказать. Очередь большая, двигается она медленно. Без помощи мужчина не останется. Один из партийцев пообещал Дмитрию, что возьмет его вопрос на контроль.

Дарья Пышмынцева