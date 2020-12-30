Нуротановцы побывали сегодня во Дворце спорта

Хоккейный клуб «Qulager» в этом году справил свой первый юбилей. За 5 лет «скакуны» успели добиться небывалых высот: выиграли 2 кубка страны и завоевали столько же бронзовых медалей чемпионата. За большими достижениями стоит кропотливый труд руководства клуба.

Большую ставку в местной команде делают на молодёжь. Из 30 игроков стартового состава, половина — это местные ребята. В целом развитие хоккея в регионе в последние годы идёт большими темпами. Строятся новые хоккейные коробки, корты и ФОКи. Не забывают, конечно, и про открытие новых секций.

Руслан Есеналин, директор ХК «Qulager»:

— Благодаря акиму области и управлению спорта у нас в этом году открыто отделение в спортинтернате. Я считаю, это исторический шаг для развития хоккея в области. У нас в СК 50% населения- это жители сёл. Мы должны дать им шанс выступать на высоком уровне и попасть в основную команду. В спортинтернате 5 разовое питание, тренировки 3 раза в день, созданы комфортные условия.

Нуротановцы рассказали Руслану Есеналину о ближайших планах на 2021-ый. Массовый спорт в СК должен выйти на новый уровень. Заниматься им будут до 56% населения. Но, чтобы достичь такого показателя, нужны усилия. Уже в следующем году партийцы планируют воплотить в жизнь масштабные проекты:

Владимир Витченко, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— Планируется строительсво дворца спорта в районе 8 школы, спортивный комплекс в микрорайоне Береке. За счёт частных средств планируется строительство ещё спортивно-развлекательного центра. Он будет предназначен для фитнеса и других видов спорта. 1.15 В партии «Nur Otan» стоит задача — молодёжь, спорт, здоровый образ жизни.

Спорт — доступный каждому. Строительство спортобъектов дело одно, другое — установка игровых и тренажёрных площадок на свежем воздухе. В планах у нуротановцев построить такие во всех дворах города.

Абай Альжанов