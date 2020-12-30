Кумар Аксакалов рассказал о достижениях региона в 2020 году

Если не бум, то точно серьезный скачок произошел в 2020-м в промышленности северного региона. Даже «коронавирусные катаклизмы» не помешали модернизации уже существующих предприятий, но главное — не стали непреодолимым препятствием для открытия новых. Все получилось, потому что у области были и остаются четко поставленные задачи.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам необходимо ежегодно в течение 5 лет увеличивать выпуск промышленной продукции на 70-80 млрд тенге в год. Считаю, что это нам по силам. Для этого у нас имеется все необходимые возможности ресурсы. Этого мы достигнем за счет перспективных инвестпроектов.

Инвесторам, особенно зарубежным, СКО всегда рада. Их вложения, взамен на наши ресурсы и кадры. В общем, получается достаточно взаимовыгодное сотрудничество. В 2020-м регион привлек, ни много ни мало, 226 млрд тенге инвестиций.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждые три из четырех тенге — частные инвестиции. В регионе сформирован региональный пул из 53 инвестпроектов на сумму более 900 млрд. тенге. За счет их реализации будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест.

Т.е. 7 тысяч новых возможностей для североказахстанцев. Внушительная их часть трудится в сфере сельского хозяйства — коронная отрасль для нашего региона. В 2020-м, как и в предыдущие годы, СКО в ней преуспела. За 11 месяцев объем продукции сельского хозяйства перевалил за 750 млрд в отечественной валюте. Показатель 2019-го область обогнала.

Итоги 2020 года в цифрах: — Объём продукции в сельском хозяйстве СКО за 11 месяцев достиг — 764 млрд тенге

— Это на 152 млрд тенге больше, чем за весь 2019 год

— По объему валовой продукции в сельском хозяйстве СКО занимает 2 место, по объему инвестиций — 1 место в республике

А еще благодаря социально ориентированному бюджету, каждый его процент кропотливо рассчитывался в конце прошлого года, неплохо продвинулась в развитии инфраструктуры.

Благодаря ремонтам уходящего года о плохих дорогах смогли забыть 117 тысяч североказахстанцев. А для 60 тысяч жителей региона в 2020-м был решен болезненный вопрос, связанный с живительной влагой. С интернетом в области дела тоже стали обстоять лучше.

Развитие инфраструктуры СКО в 2020-м году: — На ремонт дорог было выделено 35,5 млрд тг, отремонтировано 954 км дорожного полотна (в том числе внутрипоселковых дорог 355 км.

— В 2020-м на водоснабжение СКО направлено 6,5 млрд тенге, проведены ремонт и реконструкция 335 км сетей водоснабжения

— В 2021 году на водоснабжение будет направлено 10,9 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Из 635 сел области к широкополосному интернету подключено 437 сел. Мы подключаем по гос. программе села более крупные, где проживают 250 человек и выше. Если в целом говорить, 96% жителей СКО обеспечены сотовой связью и интернетом.

Оставшиеся 4% такие блага должны получить в следующем году. Необходимые средства уже заложены в областном бюджете 2021-го. Кумар Аксакалов рассказал, что он увеличится на 26% и составит 330 млрд тг.

Дарья Пышмынцева