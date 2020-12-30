Больше 2-х суток провели в степи СК водители сломавшегося грузовика

Правоохранительные органы

19:34 30 Декабря 2020

Сотрудники правоохранительных органов помогли двум водителям большегрузов на зимних дорогах. Первый случай произошел в районе им. Г.Мусрепова. Двое водителей грузового транспорта «MAN» провели больше двух суток в степи.

Грузовик сломался на 776 км автодороги Екатеринбур-Алматы. Водители ехали из Челябинска в Нур-Султан. Причиной поломки фуры стал компьютер, который вышел из строя. А второй случай произошел в Мамлютском районе.

Стражи порядка оказали помощь водителю «КамАЗа». У грузовика сломалась топливная система. В обоих случаях полицейские помогли водителям. Обеспечили теплой одеждой, горячим питанием и поделились оборудованием для ремонта.

 

 

Алишер Ашимов

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