Больше 2-х суток провели в степи СК водители сломавшегося грузовика

Сотрудники правоохранительных органов помогли двум водителям большегрузов на зимних дорогах. Первый случай произошел в районе им. Г.Мусрепова. Двое водителей грузового транспорта «MAN» провели больше двух суток в степи.

Грузовик сломался на 776 км автодороги Екатеринбур-Алматы. Водители ехали из Челябинска в Нур-Султан. Причиной поломки фуры стал компьютер, который вышел из строя. А второй случай произошел в Мамлютском районе.

Стражи порядка оказали помощь водителю «КамАЗа». У грузовика сломалась топливная система. В обоих случаях полицейские помогли водителям. Обеспечили теплой одеждой, горячим питанием и поделились оборудованием для ремонта.

Алишер Ашимов