Волонтеры СКО подвели итоги работы 2020 года

Сшили и раздали 15 тысяч медицинских масок, доставили более пяти тысяч продуктовых наборов, порядка двух тысяч медикаментов. Это дело рук волонтёров СК. Уходящий год для всех выдался непростым. Именно он показал, насколько отзывчива наша молодежь.

Много сил было брошено на борьбу с пандемией. Кто-то из добровольцев и вовсе пошёл работать в провизорные стационары. Всё это делали от чистого сердца, их труд никак не оплачивается, но слова благодарности превыше всего, говорят активисты.

Анастасия Волкова, координатор регионального фронт-офиса волонтёров:

— Конечно же, мы стараемся мотивировать наших волонтёров. Проводится это через поощрения, скидочные сертификаты в игровые залы, фитнес-клуб. Кроме того, оказывают поддержку и предприниматели региона. Предоставляют карты на посещение аквапарка, при предоставлении удостоверения можно со скидкой посетить драматический театр.

Главное и приятное событие для североказахстанских активистов в уходящем году — открытие фронт-офиса. Он объединяет работу 26-ти организаций. Сейчас в нашем регионе насчитывается порядка 10 тысяч волонтёров, и важно правильно организовать их работу.

Анастасия Волкова, координатор регионального фронт-офиса волонтёров:

— Хочется отметить, что лучшим волонтёром по поиску пропавших людей стал Евгений Соловьёв. Ежегодно в Казахстане пропадает более трёх тысяч человек. Их ищет не только полиция, но и волонтёры. Также мы наградили Амину Рамазанову, она волонтёр-донор. На протяжении многих лет каждые два месяца сдаёт кровь.

Надо сказать, в 2020-м на поддержку волонтёров Северо-Казахстанской области выделили 20 миллионов тенге. Акции, челлендж, круглые столы и другие добрые дела — это только начало. Впереди у добровольцев много планов, и они готовы их реализовывать.

Айгерим Муканова