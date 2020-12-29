В СКО построят 6 физкультурно-оздоровительных комплексов

Тайыншинский район славится своими тяжелоатлетами. Они часто завоевывают награды различных достоинств на республиканских турнирах. Вот только до недавнего времени готовились они к ним, что называется, где придётся. Теперь благодаря открытию современного ФОКа пора «скитаний» для перспективных спортсменов останется в прошлом.

Канат Конуров, тренер по пауэрлифтингу:

— Мы занимались в 4-х местах, на моем оборудование, которое я закупил еще в 92-м году. Тренажеров там было всего несколько штук, они были устаревшие. Сейчас у нас появилась большая возможность для занятий в новом тренажерном зале. Здесь закупим хорошие, силовые, профессиональные тренажеры.

Двери ФОКа открыты как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Североказахстанцы:

— Раньше возможностей таких не было заниматься, как на данный момент. Теперь тренироваться возможностей есть гораздо больше.

— Воспитанников у меня 30 человек, также они будут ходить сюда в спортивный зал для поддержания физической подготовки, для развития различных мышц. И я думаю, что в целом население района будет сюда ходить. Это же все сделано для народа.

Кроме персональных тренировок, здесь есть помещения и для командных видов спорта. Баскетбол, волейбол, футбол. Юные тайыншинцы провели в новом комплексе первую тренировку с участием главы региона. Кумар Аксакалов проверил реакцию местного вратаря.

Теперь после открытия нового комплекса в Тайынше смогут проводить полноценные соревнования районного и областного уровней. Всего в этом году в регионе начали строительство 6 ФОКов.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— В целом по области у нас открыли 77 мини футбольных полей, 64 комплекса спортивных тренажеров. Начали строительство 6 физкультурно-оздоровительных комплексов в районах. Первый мы сдаем в Тайынше. На будущий год деньги предусмотрены в бюджете, строительство будет завершено.

Чтобы и дальше развивать спорт, готовить будущих чемпионов, финансирование этой сферы планируют увеличивать ежегодно.

Дарья Пышмынцева