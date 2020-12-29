Представители Ассоциации боевых искусств СК организовали акцию

Первый адрес, на который приехали активисты Ассоциации боевых искусств, дом многодетной мамы Анастасии Гурьяновой. Меньше года назад женщина оказалась в трудной жизненной ситуации: муж ушёл, оставив её с 5-ю детьми.

Анастасия Гурьянова, жительница г.Петропавловска:

— Снимаю вот барак , я, как сирота стою на очереди. Получаю алименты -30 тысяч, тридцать тысяч вот за это плачу, 55, как многодетная получаю и 30 АСП.

Денег, которые получает Анастасия от государства, хватает только на самое необходимое: на основные продукты питания и детскую одежду. Позволить купить «что-то лишнее», признается женщина, она не может. Поэтому любой помощи её семья очень рада.

Анастасия Гурьянова, жительница г.Петропавловска:

— Вчера еще приезжали «Добро деткам СКО», тоже привозили нам кульки .Огромная им благодарность , спасибо, дети рады. Конфет много привезли, спасибо, ведь у нас нет такой возможности покупать столько вкусняшек.

Областная Ассоциация боевых искусств из года в год накануне новогодних праздников помогает детям из многодетных семей.

Руслан Молдыбаев, представитель Ассоциации боевых искусств по СКО:

— В этой акцией мы хотим поддержать их , в столь трудное время от всего сердца , мы хотим оказать помощь этим детям, родителям. Это акция в преддверии Нового года. Таким семьям в предверии Нового года хотим пожелать самое главное -здоровья и чтоб в этом году все плохое осталось и чтоб в 2021 мы видели счастливые лица.

Сегодня в Ассоциацию боевых искусств входят 30 человек. Во время акции ежедневно они оказывают помощь 10 семьям.

Анжелика Сычева