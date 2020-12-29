В Петропавловске нуротановцы встретились с сотрудниками товарищества «Фабрика рекламы». Партийцы рассказали о проделанной работе, ознакомили с предвыборной программой, ответили на вопросы.

Арман Бердагулов, кандидат в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan»:

— Стоит отметить, что введены некоторые новшества. Есть такая форма агитации, называется канвасинг. Это когда кандидаты в депутаты маслихата встречаются персонально с избирателями на дому, на улицах, на рынках, ТД.

Вести здоровый образ жизни — один из призывов предвыборной программы партии. Много предложений на эту тему у кандидата Владимира Витченко. Он отмечает, что в регионе необходимо развивать массовый спорт.

Владимир Витченко, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan» :

— В первую очередь, строительство новых спортивных объектов, которые уже запланированы в этом году министерством. При победе партии мы эти проекты доведем до логического завершения. Также будут направлены средства как из республиканского бюджета, так и областного, это для развития массовых видов спорта, ДЮСШ, чтобы мы могли охватить как можно больше детей. На бесплатной основе.

Во время встречи кандидаты в депутаты городского маслихата высказали основные проблемы в сфере образования, медицины, туризма и предложили пути их решения.

Анастасия Остертак