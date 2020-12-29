Хоккеисты «Кулагера» продлили неудачную серию в первенстве страны

Начало игры проходило под диктовку хозяев льда, и они закономерно первыми вышли вперёд на 13 минуте матча. Спустя пару мгновений кокшетауцы вновь огорчили нашего стража ворот, удвоив преимущество. Как ни старались команды забить ещё, результат на табло остался неизменным. Итоговый счёт 2:0.

Если заглянуть в турнирную таблицу чемпионата, то «скакуны» там находятся на 5 строчке. В их активе 44 очка. Следующий поединок подопечные Александра Троицкого проведут уже в новом 2021-ом году. Наши ребята сыграют в гостях против карагандинской «Сарыарки».

Андрей Янков, вратарь ХК «Qulager»:

— Команды старались, бились. Реализация хромала. Кокшетауцам повезло в концовке первого матча. К сожалению, не получалось показать игру хорошую.

Алена Хан