Экспромт-встречи с общественностью провели нуротановцы в ТД города

Экспромт-встречу провели кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» в нескольких торговых центрах Петропавловска. Листовки с предвыборной программой получали покупатели и продавцы. Последних интересовало развитие предпринимательства в Казахстане. Оно получит новый импульс, говорят партийцы.

В их планах — увеличить количество субъектов бизнеса. Сейчас их в СК 30 тысяч, в 2025 году станет на 6 тысяч больше. Так, в общем, будет 115 тысяч рабочих мест. А вот покупателей интересовали сферы ЖКХ, образования и здравоохранения. Это ключевые моменты в предвыборной программе нуротановцев.

Кенес Мукушев, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— На основании анализа обращений людей через общественные приёмные мы видим, что есть определенные потребности. Мы ставим 2020-2023 строительство 2 детских садов в разных микрорайонах города. Также есть потребность в открытии врачебных амбулаторий в Петропавловске, чтобы было удобно для наших жителей.

Ещё один приоритет нуротановцев — улучшение жилищных условий. В планах возвести 89 многоэтажек и свыше 1700 частных домов. Изменения в лучшую сторону ощутят больше 16 тысяч человек. А ещё отремонтируют свыше тысячи км автодорог, говорят партийцы. Не забудут и про сферу образования.

Данияр Уалиев, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Так как я работаю в сфере образования, хотелось бы отметить положительные моменты. Две школы уже открылись в Петропавловске. И ещё одна будет сдаваться в следующем году. Решается проблема трёхсменного обучения. В области нет аварийных школ. Ежегодно на капитальный ремонт выделяются большие суммы на ремонт школ в районах и Петропавловске.

Айгерим Мукашева