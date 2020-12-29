ДЧС: 47 североказахстанцев с начала года погибли в результате пожаров

Утром 28 декабря на «горячую» линию спасателей поступил звонок из другой экстренной службы — скорой помощи. По пути из села Мукур в Новоишимское «вылетел» в кювет реанимобиль.

Неотложка везла в райцентр 21-летнюю девушку и её новорожденного ребенка. На помощь к ним прибыли ЧС-ники, которые благополучно доставили пациентов в районную больницу.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Наши спасатели на автомобиле высокой проходимости «Трэкол» прибыли в село Мукур, где обнаружили машину скорой помощи в кювете. После чего спасатели отвезли роженицу и медиков в село Новоишимское. Матери и ребенку там оказали дополнительную помощь.

Двумя днями ранее 26 декабря в этом же районе в селе Володарское произошла трагедия. Огненная стихия унесла жизнь 57-летнего мужчины. Площадь пожара- 2 квадратных метра. По версии спасателей, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Всего за прошедшую неделю в СК зарегистрировано 22 пожара.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С начала года в СК зарегистрировано 706 пожаров, погибло в огне 47 человек. В сравнении с прошлым годом, к сожалению, наблюдается небольшая тенденция по увеличению количества пожаров. Основные места возникновения пожаров — частный сектор.

Говорили на брифинге и об обеспечении безопасности автолюбителей в зимний период. Для этого спасатели подготовили больше 1000 единиц техники и 300 пунктов обогрева на автодорогах.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По прогнозам синоптиков, ожидается резкое понижение температуры от -30 до -35 градусов. Хотелось бы, чтобы наши жители максимально себя оберегали, ограничили выезды в населенные пункты. Если это необходимо, то берите с собой теплые вещи, лопаты, грелки.

Впереди новогодние праздники, а значит наступает пора фейерверков и салютов. Огнеборцы советуют североказахстанцам соблюдать элементарные правила безопасности при использовании пиротехники.

Абай Альжанов