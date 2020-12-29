60 новых случаев COVID-19 подтвердились в СКО за сутки

COVID-19: Казахстан

20:11 29 Декабря 2020

Впервые за последнее время в лидеры по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выбился не областной центр, а район Магжана Жумабаева. Там 18 заболевших. Следом за ним идут Мамлютский и Жамбылский районы. Суммарно в них 12 заболевших.

С начала пандемии в СКО зарегистрировано уже почти 8,5 тыс. случаев COVID-19. Санитарные врачи отмечают, что эта цифра могла быть меньше, если бы каждый житель региона соблюдал ограничительные меры.

Специальные мониторинговые группы составили 1660 протоколов об административных нарушениях. В основном на физических лиц, реже на предпринимателей.

 

 

Дарья Пышмынцева

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