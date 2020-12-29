1200 человек лечатся от СПИДа в Петропавловске

Областной центр СПИД в это здание переехал 2 года назад. В прошлом году провели капитальный ремонт: переоборудовали лабораторию, обновили приточно-вытяжную вентиляцию. Специалисты здесь занимаются диагностикой ВИЧ-инфекции среди населения области. За день они собирают порядка 500 анализов.

Дина Кулетаева, заведующая лабораторий областного центра СПИД:

— Лаборатория наша оснащена всем необходимым оборудованием, тест-системами, реактивами. Для проведения качественных исследований. Обследование населения проводится согласно правилам анонимного, конфиденциального обследования на ВИЧ-инфекцию. Обследования проводятся по клиническим эпидемиологическим показаниям.

ПЦР, иммунологический, клинико-биохимический и ИФА. В диагностической лаборатории функционирует 4 отделения. Например, для мониторинга заболевших, в кабинете ПЦР врачи определяют вирусную нагрузку, т.е выявляют частицы инфекции в крови. Чем же занимаются специалисты в других отделениях?

Ирина Литау, врач-лаборант областного центра СПИД:

— Иммунология, там идет определение иммунных клеток, т.е, что нам это дает. Нам это дает оценить состояние иммунитета наших ВИЧ диспансерных больных. Клинико-биохимия — это общий анализ крови, биохимический анализ крови и ИФА у нас идет обследование населения области, т.е на ВИЧ-инфекцию.

При выявлении ВИЧ-инфекции человек становится на диспансерный учет. Всего в центре получают лечение порядка 1200 человек.

Анастасия Остертак