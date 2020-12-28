Волонтеры из района М.Жумабаева помогают одиноким пенсионерам

Нина Стримиленко в этом году отметила юбилей — 85 лет. За эти годы пережила многое, вспоминает труженица тыла. В войну ребёнком работала в поле в одном ряду со взрослыми. Это было в Приморском крае. После с мужем, он ветеран Великой Отечественной, переехали в Булаево.

Здесь Нина Петровна живёт порядка 60 лет. Непросто пришлось, когда осталась одна. Женщина практически не ходит. По хозяйству помогают местные волонтёры.

Нина Стримиленко, труженица тыла, район М.Жумабаева:

— Постоянно интересуются, как здоровье у меня, что нужно сделать, чем помочь. Вот они у меня весной, как обычно, огород вскопают, посадят картошку, чтобы у меня хоть что-то было. Ну и каждую зиму они у меня отбрасывают снег. Я то не выхожу, мне не видно. На фотографии мне показывают.

Даже звонить не надо, сами приезжают, отмечает Нина Петровна. Просить не нужно и Зое Лопатиной. Без волонтёров одиноко проживающей пенсионерке никак не обойтись. Особенно зимой. Последние 14 лет Зоя Павловна живёт одна. Вся надежда на добровольцев, говорит пенсионерка.

Зоя Лопатина, жительница г.Булаево, район М.Жумабаева:

— Часто приходят. И в прошлом году приходили волонтёры. Спасибо им большое. Они и снег чистят, что попрошу, то и делают. Ни в чём не отказывают, даже сами помощь предлагают.

Дров принести, воды натаскать или прибраться. По хозяйству волонтёры помогают круглый год. Зимой чаще всего просят расчистить двор. В декабре волонтёры района помогли больше 20 одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. В ряду с ними спасатели и служба пробации.

Сейчас снега немного, но прогнозы синоптиков обещают, что в январе работы у добровольцев прибавится. Пандемия тоже не заставила сидеть без дела. Волонтёры района, их около 500, развозили продукты и медикаменты.

Гульдана Нуржигитова, руководитель фронт-офиса волонтёров при МРЦ района М.Жумабаева:

— На протяжении 3 лет в районе активно действует акция «Ящик добра» по сбору вещей, игрушек и канцелярии для нуждающихся детей. Данный ящик находится в супермаркете «Семейный». Мы собираем вещи, сортирует и развозим для нуждающихся.

За весь период этой акции помогли восьмистам семьям района Магжана Жумабаева. А ещё запустили акцию «Жан-жақты көмек». Волонтёры поддерживали переселенцев, помогали адаптироваться на новом месте. Некоторых даже пришлось учить топить печь.

Помогли 30 семьям, которые переехали из юга страны. Всего в этом году фронт-офис волонтёров района провёл порядка 130 мероприятий, благодаря которым помощь получили 2,5 тысячи человек.

Айгерим Мукашева