В Петропавловске впервые прошла акция «Горячее сердце»

Волонтеры

19:47 28 Декабря 2020

В субботу отметка на столбике термометра была -20 градусов. Но, морозный день не стал преградой для волонтёров. Чтобы порадовать петропавловцев, они вышли на улицы и раздавали горячий чай и выпечку.

Рядом с рынком у торгового дома «Океан» в выходной было очень оживлённо. Люди закупали продукты к новогоднему столу. Выпить горячего чая могли и продавцы, и покупатели, его добровольцы привезли четыре литра.

Виталий Шеминг, председатель молодёжного маслихата СКО:

— Название данной акции символично. «Горячее сердце» предполагает не то что мы угощаем горячей едой, а символизирует огонь взаимопомощи, горящий в наших сердцах. Мы хотим, чтобы люди, которые работают под открытым небом в такую холодную погоду, ощущали, что они не одни. Есть те, кто готов им помочь и позаботиться о них.

Кто-то к бесплатным угощениям отнёсся скептически, но, многие благодарили волонтёров.

Петропавловцы:

— Большое спасибо. В такую погоду очень приятно получить пирожок вкусненький. Благодарна, молодцы.

— Спасибо за чай, хорошо, что не забываете и согреваете людей.

— Нам очень приятно за такое отношение к нам. На улице очень холодно, поэтому горячий чай с пирожками к месту. Спасибо большое.

Волонтёры не собираются останавливаться на одном дне, акцию «Горячее сердце» продолжат проводить и в новом 2021 году. Всего на прошлых выходных в ней приняли участие 10 активистов.

 

 

Айгерим Муканова

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