В госорганах СКО изменили правила трудоустройства

Порядка 500 государственных органов действует в нашем регионе, работают там более четырёх тысяч североказахстанцев. Из-за пандемии для них в этом году изменили правила трудоустройства. С начала года на госслужбу устроились более четырёхсот человек.

Несмотря на карантин, в поисках работы в департамент Агентства госслужбы обратилось больше специалистов, чем в предыдущие годы. Повлияли ли на это новые требования, неизвестно.

Раньше, чтобы устроиться на госслужбу, кандидаты готовили перечень из десяти документов. По новым условиям их подаёт лишь тот, кто прошёл конкурс. Для участия в нём нужно лишь отправить копию диплома и послужной список на электронную почту. Отбор проводится через видеокамеру.

Гульжан Жумагазина, главный специалист департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— Также оптимизированы конкурсные процедуры. Если ранее максимальный срок проведения конкурса был 56 дней, то сейчас данный срок сокращён до 22 дней. Это произошло благодаря объединению второго внутреннего конкурса среди всех государственных служащих и общего конкурса. Данные изменения не затронули принцип меритократии, и мы получили положительные отклики со стороны государственных органов.

Айгерим Муканова