Североказахстанские тяжелоатлеты вернулись с триумфом

Поднять тяжесть больше собственного веса- для Алины Колиушко не проблема. 15-летняя спортсменка толкает штангу в 103 кг, хотя сама весит 59. Ежедневные упорные тренировки дают результат. На взрослом чемпионате Казахстана, который проходил в городе Талдыкоргане, тяжелоатлетка заняла первое место.

Алина Колиушко- чемпионка Казахстана по тяжелой атлетике:

— Я поставила цель, что мне нужно обязательно занять первое место. И мой тренер сказал, что моя цель — выиграть серебряную призерку чемпионата мира. Я готовилась к соревнованиям, я выступала в категории до 55 кг. Я поставила эту цель, и я её выполнила.

Вклад в триумф областной сборной по тяжелой атлетике внесли еще трое участников, на счету которых победы высшего достоинства. Старший тренер признается, ребята приятно удивили. Соревновались с чемпионами мира, возраст которых почти в два раза больше.

Ни чуть не отличились, а, наоборот, превзошли своих соперников. Сегодня спортсмены отправятся домой, многие из районов области, с родными они не виделись почти 3 месяца. Через неделю снова в зал готовиться к следующему чемпионату.

Эрик Алибаев, старший тренер области по тяжелой атлетике:

— Будущие перспективы у нас — в июне пройдет юношеский чемпионат мира в Ташкенте. С числа 3-4 мы начнем готовиться, сейчас они домой пойдут, отдохнут. В нашем виде спорта день-два, и они теряют форму. Да, мне их жалко, конечно, но без труда будет очень тяжело. Поэтому говорю ребятам нужно пахать.

Всего в чемпионате Казахстана в городе Талдыкоргане участие приняли 350 спортсменов. Четверо из них- североказахстанцы. Трое вернулись с победой. В копилке сборной- одно золото и два серебра.

Жанель Бисенбаева