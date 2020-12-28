Полицейские поздравили с наступающим Новым годом ветерана ВОв

От рассказов Александра Тищенко о войне мурашки по коже. Свои первые впечатления о Великой Отечественной ветеран до сих пор помнит в деталях. В 17 лет его призвали в армию. А уже через два года, в апреле 44ого, юношу направили в Ленинград, где шла подготовка к освобождению города от блокады.

Были и ранения, но Александр Александрович всегда возвращался в строй. После выздоровления он прослужил старшиной 24-й погранзаставы. За мужественные и отважные заслуги сегодня на парадном кителе ветерана медали «За боевые заслуги», «Победу над Германией», и орден «Красной звезды».

Александр Тищенко, ветеран Великой Отечественной войны:

— Я попал на фронт Ленинградский, 8ая армия. Прорывал блокаду Ленинграда в 44 году. Я хорошо стрелял с пулемета на колесиках. Самолеты бронированные, не пробьешь, а вот человека убьешь. И боюсь, как бы не промазать.

После войны Александр Александрович служил в милиции. Более 20 лет прослужил в линейном отделе. Благодаря ему раскрыт не один десяток особо сложных преступлений.

Поздравления с наступающим Новым годом, памятные подарки и самые искренние пожелания. И все это в адрес поколения героев. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Петропавловск у Александра Александровича — частые гости.

Канат Турганбеков, начальник линейного отдела полиции на станции Петропавловск:

— Тищенко Александр Александрович является уважаемым ветераном. Он примерный образец для молодых сотрудников. Руководством департамента полиции на транспорте особое внимание уделяется ветеранам. Мы на постоянной основе уделяем внимание Александру Александровичу. Решению любых социальных проблем.

Тёплая домашняя обстановка и, конечно же, бесценное общение. Александр Александрович, в свою очередь, поблагодарил своих коллег за поздравления, заботу и внимание.

Жанель Бисенбаева