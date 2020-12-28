Крытый хоккейный корт появился в районе Габита Мусрепова

ТОО «Ишим-Гарант» занимается хранением зерна. На производстве трудятся 60 специалистов. В этом году руководитель предприятия построил для своих сотрудников 7 домов, каждый площадью 118 квадратов. Бизнесмен вложил в них около 100 млн тг.
Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:
— В прошлом году мы на селе 428 домов построили, в этом году 800 и 150 из них строят сами предприниматели — это важно. Плюс со следующего года расходы на строительство жилья для работников будет субсидироваться. Это тоже будет хорошее подспорье.
Перед началом строительства планировку обговаривали с будущими жильцами. У кого-то несколько детей, следовательно, нужно сделать больше комнат. Дома просторные, а главное — теплые, заверил директор ТОО. В каждом установили пластиковые окна, подвели свой газгольдер.
Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:
— Отличный домик, хорошо.
Крытый хоккейный корт — в каждый район. Еще в прошлом году глава региона рассказал о начале реализации этой идеи. Теперь такие коробки есть в 7-ми, район Габита Мусрепова — не исключение.
В этот современный корт вложили 72 миллиона тенге. Здесь местным хоккеистам точно не придется перед игрой несколько часов ходить с лопатой, чтобы отчистить лед, да и от погоды количество их встреч больше не будет зависеть.
Спортсмены:
— Я играю за команду «Локомотив» района им. Габита Мусрепова, Мы очень довольны, что построили крытый корт. Здесь нет ветра и тепло.
— Больше спасибо акиму района, акиму области, что такой стадион построили, ноги не стоят на месте, все рвутся в бой.
Глава региона опробовал новый лед хоккейного корта корт. Кумар Аксакалов много лет играет в хоккей. Несмотря на свой загруженный график, для этого вида спорта всегда старается найти время.
Кумар Аксакалов, аким Северо-Каазхстанской области:
— Лед нормальный. Спорт — это всегда хорошо. Тем более радостное событие для Новоишимского — крытый хоккейный корт. Поэтому для молодежи, для детей, для проведения полноценного чемпионата области, который на будущий год мы запланировали. Когда люди занимаются спортом, это же здорово.
А чтобы после тренировки хоккеистам не приходилось идти по морозу в раздевалку, между ней и спортивным объектом установили специальный теплый переход.
Дарья Пышмынцева