Крытый хоккейный корт появился в районе Габита Мусрепова

ТОО «Ишим-Гарант» занимается хранением зерна. На производстве трудятся 60 специалистов. В этом году руководитель предприятия построил для своих сотрудников 7 домов, каждый площадью 118 квадратов. Бизнесмен вложил в них около 100 млн тг.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году мы на селе 428 домов построили, в этом году 800 и 150 из них строят сами предприниматели — это важно. Плюс со следующего года расходы на строительство жилья для работников будет субсидироваться. Это тоже будет хорошее подспорье.

Перед началом строительства планировку обговаривали с будущими жильцами. У кого-то несколько детей, следовательно, нужно сделать больше комнат. Дома просторные, а главное — теплые, заверил директор ТОО. В каждом установили пластиковые окна, подвели свой газгольдер.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Отличный домик, хорошо.

Крытый хоккейный корт — в каждый район. Еще в прошлом году глава региона рассказал о начале реализации этой идеи. Теперь такие коробки есть в 7-ми, район Габита Мусрепова — не исключение.

В этот современный корт вложили 72 миллиона тенге. Здесь местным хоккеистам точно не придется перед игрой несколько часов ходить с лопатой, чтобы отчистить лед, да и от погоды количество их встреч больше не будет зависеть.

Спортсмены:

— Я играю за команду «Локомотив» района им. Габита Мусрепова, Мы очень довольны, что построили крытый корт. Здесь нет ветра и тепло.

— Больше спасибо акиму района, акиму области, что такой стадион построили, ноги не стоят на месте, все рвутся в бой.

Глава региона опробовал новый лед хоккейного корта корт. Кумар Аксакалов много лет играет в хоккей. Несмотря на свой загруженный график, для этого вида спорта всегда старается найти время.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Каазхстанской области:

— Лед нормальный. Спорт — это всегда хорошо. Тем более радостное событие для Новоишимского — крытый хоккейный корт. Поэтому для молодежи, для детей, для проведения полноценного чемпионата области, который на будущий год мы запланировали. Когда люди занимаются спортом, это же здорово.

А чтобы после тренировки хоккеистам не приходилось идти по морозу в раздевалку, между ней и спортивным объектом установили специальный теплый переход.

Дарья Пышмынцева