Детям из многодетных семей волонтеры подарили новогодние подарки

Светлане Кандриковой с шестью детьми сегодня непросто. Работает только она. По дому помогают старшие дети.

Светлана Кандрикова, многодетная мать:

— Дети в школе учатся, все дистанционно. Надо и дома находиться. Муж болеет очень часто. Поэтому с работой ему потяжелее. Своими силами, государство помогает пособиями. Нахожусь в обществе у Марии Совко. Вот она узнала, что семья большая, взяла в свое общество. Помогать стали.

Сладкие кульки, мягкие игрушки и строительный инвентарь. Активисты волонтёрского движения «LIDER.KZ» подарили многодетной семье хорошее настроение. Ведь Новый год — время чудес.

Как говорит Светлана, не ожидала, что в такое время найдутся люди, которые помогут детям и организуют им волшебный праздник. Один из сыновей — 15 летний Александр заказал шуруповерт. Говорит, интересуется всем, что связано с техникой и электричеством.

Александр Кандриков:

— Мне нравится это. Я помогаю и в то же время это мое увлечение. Я помогаю бабушкам. Это более удобно, чем отвёртки.

Волонтёрское движение «LIDER.KZ» и общество многодетных матерей «Қызылжар аналары» на протяжении декабря проводили совместную акцию «Доброе сердце». Они оказывали помощь многодетным семьям, поздравляли детей с предстоящим Новым годом.

Кристина Ашпекова, координатор волонтёрского движения «LIDER.KZ»:

— У нас есть небольшая мини-программа. Дед Мороз и Снегурочка. Приезжаем с подарками, которые собрали при помощи жителей города. У нас не ведутся финансовые сборы. То есть, люди привозили кульки, игрушки. Дети писали письма, а мы их выкладывали в соцсети. Тем самым, люди видели их, привозили нам.

В этом году активисты помогли 20-ти многодетным семьям. Охватили почти 70 детей. Такую работу они продолжат и в следующем году.

Алишер Ашимов