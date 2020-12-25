Завод «BioOperations» приступил к производству биоэтанола

На этом столе контейнеры с продукцией завода «BioOperations». И если глютеном и крахмалом уже никого не удивить, то биоэтанол среди неё видеть очень непривычно. Кристально прозрачное зеленое топливо предприятие должно было начать производить еще в 2018-м.

Но модернизация оказалась более сложной и затратной, с точки зрения времени. Да и вложений требовала девятизначных. Плюс французское оборудование нужно было не только купить и привезти в райцентр Тайыншинского, но еще и правильно установить, настроить, и, конечно же, дать ему поработать в тестовом режиме.

Так было на каждом предпроизводственном этапе по глубокой переработке пшеницы. Они сейчас на 100% отлажены и приносят предприятию хороший доход.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Перерабатывая, мы получаем крахмал, глютен, корма, биоэтанол. В переработанном видео одна тонна доходит до 134 тыс тг. 44 тысячи тенге добавляется. Практически добавляется 50% . Это рабочие места, налоги.

Североказахстанскую клейковину хорошо знают на рынках США и Турции. Именно ее за рубежом выбирают из-за высокого содержанием протеина. Если возвращаться к запуску линии по производству биоэтанола, то именно его реализовывать заграницей завод пока не собирается.

Там есть свои устоявшиеся промышленные гиганты. «Зеленое топливо» давно вовсю используют в Европе, в некоторых странах его вредные для окружающей среды альтернативы под строгим запретом. В будущем к этому может прийти и Казахстан. При этом потребность в биоэтаноле у нас есть.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В год у нас потребность Казахстана 36 тыс тонн. Из которых мы сейчас пока будем производить 20 тысяч тонн. В принципе можем и 36 тысяч тонн полностью закрыть.

Алмас Калимурзин, генеральный директор ТОО «BioOperations», Тайыншинский район:

— У нас есть уже меморандумы с Павлодарским нефтехимическим заводом на поставку биоэтанола. И также строится Шымкентская компания, которая тоже будет производить продукт, где используется наш биоэтанол.

Для его производства заводу понадобилось полтысячи специалистов. Кадры в других регионах предприятие не искало, только в нашем. 220 новых рабочих мест появятся в районе после расширения свинокомплекса ТОО «EMCAgro» и запуска молочно-товарной фермы при этой же компании. Она начнет ее строить весной 2021-го года.

Дарья Пышмынцева