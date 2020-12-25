В Петропавловске установят большие ледяные горки

В Петропавловске продолжается праздничное оформление города. Начали его местные власти еще 17 декабря. На данный момент в областном центре уже установили 3 новогодних ёлки, иллюминации, ледовые фигуры, оформлены перекрёстки и скверы.

Атмосферу праздника для горожан создадут и горки. К их возведению приступили сегодня днём. Всего в Петропавловске их будет 4.

Бахыт Ильясов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Согласно требованиям санитарного врача, там не запрещается установка горок. Так, мы планируем закончить работы в течение 2 дней. В четырех местах: на центральной площади, возле областного акимата, возле городского акимата, в микрорайоне «Береке и в 20 микрорайоне. В принципе, катание на горках будет проходить с соблюдением всех санитарных норм, в их числе и дистанцирование.

Анжелика Сычева