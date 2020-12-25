Североказахстанцы продолжают обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве

На этот раз жертвами кибератаки стали пятеро горожан. На них через интернет оформили микрозаймы, сумма которых составляла до полумиллиона тенге. Поиски аферистов привели полицейских в южный мегаполис.

Стражи порядка установили причастность 31-летнего жителя г.Шымкента, который ранее имел проблемы с законом. Подозреваемого задержали в собственном доме. На допросе он рассказал, что находил фото удостоверений личности потерпевших в интернете и по чужим документам оформлял кредиты.

Задержанный:

— Во время оформления займа не требовались ли какие-нибудь проверочные коды? — Да, SMS-коды приходили, для этого я использовал «левую» сим-карту. После того, кого как оформлялся кредит — я избавлялся от этой сим-карты.

Раскрывать дела об интернет-мошенничествах сложно, признаются полицейские. Чтобы выйти на схемы обмана, уходит много времени. Основной причиной всё же является излишняя доверчивость людей.

Жангельды Аспенов, сотрудник отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции была осуществлена служебная командировка, в ходе которой изобличен и задержан 31 -летний житель города Шымкент. Подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время, по данным фактам, проводятся досудебное расследование по статье 190 часть 3, также проверяется причастность к аналогичным преступлениям, где предусматривается лишение свободы от 3 до 7 лет.

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мошенничества, не следует говорить о своих персональных данных, делиться фотоизображения личных документов. Если все-таки попали на уловки злоумышленников, необходимо обратиться за помощью по номеру «102».

Алишер Ашимов