Реликтовые растения в ботаническом саду Петропавловска на грани гибели

Строительство спортивной площадки для волейбольного клуба «Куаныш» на этапе завершения. Но, всё бы ничего, если соседом нового высотного здания не оказался ботанический сад. Из-за недостатка света, который заслоняет возводящийся объект, растениям грозит гибель. За судьбу реликтовых весь год борется руководитель оранжереи.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— На сегодняшний день разработан проект инсоляции, получено заключение специалистов о неминуемой гибели растений. Плюс нами составлены схемы. Письма направлены во все надзорные вышестоящие органы, также в те органы, которые именно компетентные.

При строительстве волейбольного клуба экспертизы и проверки, конечно же, проводились. Проблема в том, что специалисты рассматривали ботанический сад не как экосистему, а как нежилое помещение. Как раз таки для него количество поступающего солнечного света оказалось достаточно.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Экспертиза рассматривалась, с точки зрения зданий, строительных норм, но, не как, с точки зрения защиты экосистемы. Это очень сложная экосистема, на территории сада она возведена на болотах. Малейшее неверное воздействие, и эти все растения могут погибнуть.

Чтобы как-то обсудить и решить наболевший вопрос, на встречу пригласили общественников, представителей городского акимата и специалистов природоохранной прокуратуры. Последних двух не было, соответственно, полноценный диалог не состоялся.

Предложения руководство ботанического сада планирует направить им в письменном виде. Собравшимся оставалось только обсудить возможные варианты решения.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar – adaldyq alany»:

— Здание не мешает, если сделать стены стеклянными. Чтобы солнечные лучи попадали на эти растения. Таким образом, можно было решить этот вопрос.

Но, комфортно ли будет спортсменам тренироваться в здании со стеклянными стенами? Вопрос открытый. Агроном видит единственное решение проблемы — демонтаж комплекса. Для этого государству следует выкупить здание будущего волейбольного клуба, чтобы на эти средства бизнесмен смог возместить убытки.

Жанель Бисенбаева